Электронные квитанции за ЖКУ стали доступны жителям Солнечногорска
Жители городского округа Солнечногорск могут отказаться от бумажных платежных документов. Услугу подключили через региональный портал госуслуг.
Цифровой формат единого платежного документа защищает персональные данные и исключает риск потери квитанции. Сам процесс оплаты коммунальных услуг становится проще и быстрее. Чтобы перейти на электронный вариант, достаточно зайти в личный кабинет на портале, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить отказ от бумажных носителей. Уже со следующего месяца документы начнут поступать в цифровом виде.
«Портал позволяет контролировать расходы и проверять начисления сразу по нескольким объектам недвижимости. Мы делаем взаимодействие с коммунальными службами прозрачным и удобным», — пояснил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.
Если потребуется бумажная копия, ее можно распечатать в любом офисе «МосОблЕИРЦ». Вернуться к привычному формату тоже несложно: достаточно подать заявление с 1 по 19 число любого месяца.