Электронную запись на прием к заместителям главы открыли в Одинцовском округе

В Одинцовском округе запустили электронную запись на личный прием к заместителям главы муниципалитета. Жители могут выбрать удобный формат встречи — в здании администрации или во время выездных приемов.

Новая система позволяет заранее выбрать дату и время посещения без необходимости лично обращаться в администрацию для оформления записи.

Записаться можно через официальный портал администрации Одинцовского округа. На главной странице нужный сервис находится в верхней панели, а также в нижней части сайта в разделе «Населению» — «Запись на прием». Еще один вариант — открыть раздел «МСУ», перейти в подраздел «График приема населения» и выбрать кнопку «Запись на прием».

Такой формат позволяет жителям напрямую обратиться к ответственным представителям со своими проблемами. Можно обсудить вопросы, связанные с городской и социальной инфраструктурой, благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством.