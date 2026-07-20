Электронная услуга «Запись в колледж» стала самой востребованной в Подмосковье

На прошлой неделе жители Московской области активно пользовались региональным порталом госуслуг. Самой популярной стала услуга «Запись в колледж», ей воспользовались более 23,9 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На втором месте по популярности — «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 15,9 тысячи онлайн-заявлений на ее получение. Третье место заняла онлайн-запись в школу — более 8,9 тысячи заявлений.

Также в рейтинг популярных услуг вошли: * выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 8,8 тысячи заявок); * присвоение адреса (более 5,3 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и в мобильном приложении «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.