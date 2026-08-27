Электромонтеры из Воскресенска стали участниками конкурса мастерства

В филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» стартовали состязания по профессиональному мастерству среди электромонтеров. За звание лучшего борются семь специалистов из трех цехов предприятия.

Конкурс проходит в два этапа. В ходе теоретической части участники решают тесты и разбирают производственные кейсы. Практический этап включает работу со схемами, подбор инструментов и сборку действующих электрических цепей на специальных стендах.

Директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков отметил, что главная ценность предприятия — люди, которые знают свое дело и постоянно развиваются. Для электромонтера важны глубокие знания, точность, ответственность и строгое соблюдение правил безопасности. Конкурсы помогают раскрыть потенциал сотрудников, повышают престиж рабочих профессий и вовлекают в них молодежь.

Это уже второе состязание в текущем году: ранее свои навыки демонстрировали лаборанты химического анализа. Победители представят предприятие на общекорпоративном этапе в Кирово-Чепецке.