Электрохирургическое оборудование установили в больнице Воскресенска

В Воскресенскую больницу поступил современный электрохирургический генератор. Новое оборудование позволит выполнять гинекологические операции более точно, сократить травматичность вмешательств и ускорить восстановление пациенток.

В ГБУЗ МО «Воскресенская больница» начал работу электрохирургический генератор. Аппарат создает высокочастотную энергию для рассечения тканей и коагуляции сосудов при открытых, лапароскопических и эндоскопических операциях. Он используется в сочетании со специальными электрохирургическими инструментами в различных направлениях хирургии.

Оборудование установили в операционной гинекологического отделения. Его будут применять при открытых и лапароскопических операциях, включая удаление матки и вмешательства на придатках, рассечение спаек и остановку внутрибрюшного кровотечения. Также генератор позволит проводить эндоскопические операции — полипэктомию, рассечение синехий, резекцию субмукозных узлов и коагуляцию кровоточащих сосудов. Кроме того, аппарат будут использовать при влагалищных операциях, в том числе для удаления новообразований, лечения кист бартолиновой железы и остановки кровотечений.

Новое оборудование обеспечивает надежный гемостаз, снижает повреждение окружающих тканей и делает хирургические вмешательства менее травматичными. Это способствует более быстрому восстановлению пациентов после операций.

Получить консультацию врача и направление на госпитализацию при наличии показаний можно в поликлинических подразделениях Воскресенской больницы.

«Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 млн рублей. До конца года поставим еще 56 единиц», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».