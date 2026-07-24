Электрохирургическая система поступила в перинатальный центр в Балашихе

В гинекологическое отделение Московского областного перинатального центра, расположенного в Балашихе, поступила современная электрохирургическая система, которая значительно расширила возможности малоинвазивного лечения и позволила увеличить количество органосохраняющих операций. Это событие стало важным шагом в развитии медицинских технологий и улучшении качества оказания медицинской помощи женщинам.

Новое электрохирургическое оборудование применяется при лечении широкого спектра гинекологических заболеваний, включая миомы, новообразования, полипы, а также предраковые изменения тканей. Одним из ключевых преимуществ данной технологии является высокая точность воздействия, что позволяет выполнять вмешательства с минимальной травматизацией здоровых тканей. Это, в свою очередь, значительно сокращает сроки восстановления пациенток.

«Главная задача нового оборудования — уменьшить хирургическую травму. Благодаря современным технологиям мы можем проводить вмешательства максимально бережно, ускорить процесс заживления, сократить период реабилитации и помочь женщине быстрее вернуться к привычной жизни», — рассказал заведующий гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Станислав Джауари.

Завотделением также отметил, что с появлением нового оборудования расширились и возможности органосохраняющей хирургии. Если ранее при некоторых заболеваниях приходилось рассматривать радикальное лечение, то сегодня во многих случаях удается сохранить матку. Это имеет важное значение для репродуктивной функции и гормонального здоровья пациенток, что особенно актуально для женщин молодого и среднего возраста.

С момента ввода электрохирургической системы в эксплуатацию врачи перинатального центра уже выполнили более ста малоинвазивных вмешательств.

Закупка медтехники была осуществлена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это подчеркивает важность внедрения современных технологий в здравоохранение региона и стремление к улучшению качества жизни жителей Подмосковья. Новый уровень хирургического лечения в гинекологии открывает новые горизонты для женщин, помогая им сохранять здоровье и качество жизни.