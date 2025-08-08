Электрички Раменского изменят расписание в эти выходные

В предстоящие выходные, 9 и 10 августа, пассажирам Московских центральных диаметров и Казанского (Рязанского) направлений Московской железной дороги необходимо учитывать изменения в графике движения пригородных поездов. Это связано с проведением плановых работ на железнодорожной инфраструктуре, направленных на повышение надежности и безопасности перевозок.

В связи с этим, в период с 22:50 9 августа до 10:50 10 августа будет скорректировано расписание электричек, курсирующих по указанным направлениям. Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с изменениями, чтобы избежать опозданий и спланировать свои поездки заранее.

Кроме того, в ночной период с 23:00 9 августа до 07:00 10 августа поезда МЦД-3 и Ленинградского направления, следующие в сторону Москвы, будут проезжать платформу Фирсановская без остановок. В направлении Зеленограда остановки на платформе Фирсановская будут осуществляться по обычному расписанию.

Также электрички МЦД-3 и Ленинградского направления, следующие в сторону Зеленограда-Крюково, больше не останавливаются на платформе Левобережная. В обратном направлении — в сторону Москвы и Ипподрома — остановки на данной платформе осуществляются по стандартному графику.

Администрация Московской железной дороги рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание пригородных поездов.