Электричество вернули более чем 1,3 тысячи абонентов в Подмосковье после циклона

Энергетики продолжают подключать абонентов к потребительской сети 0,4 киловольта. На данный момент специалисты выполнили ремонт по 1,3 тысячи индивидуальных заявок. Об этом передает Минэнерго МО.
Специалисты компании «Россети Московский регион» напоминают, что напряжение в СНТ и поселки подается только после письменного согласия. Им собственник должен подтвердить отсутствие повреждений в зоне ответственности.
Для информирования жителей о ходе восстановления работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220.
Также в ведомстве сообщают, что энергетики завершают ремонт в Дмитровском округе. Для скорейшего подключения потребителей там задействованы дополнительные силы и средства.
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