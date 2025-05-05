Электричество вернули более чем 1,3 тысячи абонентов в Подмосковье после циклона

Энергетики продолжают подключать абонентов к потребительской сети 0,4 киловольта. На данный момент специалисты выполнили ремонт по 1,3 тысячи индивидуальных заявок. Об этом передает Минэнерго МО.

Специалисты компании «Россети Московский регион» напоминают, что напряжение в СНТ и поселки подается только после письменного согласия. Им собственник должен подтвердить отсутствие повреждений в зоне ответственности.

Для информирования жителей о ходе восстановления работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Также в ведомстве сообщают, что энергетики завершают ремонт в Дмитровском округе. Для скорейшего подключения потребителей там задействованы дополнительные силы и средства.