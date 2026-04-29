Электричество в доме восстановили после снегопада в округе Пушкинский

В округе Пушкинский продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного снепопада, который нанес серьезный ущерб электросетям. По распоряжению главы округа Максима Красноцветова к устранению последствий привлечены не только аварийные службы энергокомпаний, но и все муниципальные коммунальные предприятия.

В деревне Талицы в доме пенсионерки произошло отключение электричества из-за повреждения линий. На видеообращение жительницы к губернатору с жалобой на отсутствие электроэнергии отреагировали оперативно. Депутат Московской областной думы Михаил Ждан выехал в деревню Талицы и встретился с Татьяной Лариной, в доме матери которой произошло отключение.

«К счастью, благодаря слаженным действиям сотрудников администрации Пушкинского и специалистов ПАО „Россети Московский регион“, к моменту нашей встречи электроснабжение уже было восстановлено. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оперативно решил эту проблему», — рассказал Михаил Ждан.

За весь период отсутствия электроэнергии в доме пенсионерки с ней круглосуточно на связи находилась директор муниципального учреждения «Софрино» Екатерина Потемкина, которая оказывала всю возможную помощь. Рабочие продолжают распиливать и вывозить стволы деревьев, упавших под тяжестью снега. На сегодняшний день в работе находятся 70 заявок на восстановление электроснабжения.