Электричество провели в будущий гостиничный комплекс в Зарайске

Энергетики филиала «Восточные электрические сети» установили новый трансформатор в подстанции, проложили кабельные линии электропередачи напряжением 6 киловатт, а также смонтировали новое электрооборудование в распределительном устройстве. Эти работы позволили подключить будущий гостиничный комплекс с максимальной мощностью 150 киловатт.

Новый собственник здания, определившийся в ходе аукциона, в настоящее время занимается подготовкой документов для реконструкции объекта. Поскольку здание имеет историческую ценность, при реставрации сохранят его параметры и внешний вид.

Трехэтажный кирпичный дом № 53 на улице Дзержинского был построен в 1910 году и имеет богатую историю. В разные годы в здании размещались 217-й батальон запасного пехотного полка, ломбард и цех фабрики пуховых изделий. Однако дом долгое время пустовал и требует значительных восстановительных работ. После масштабной реставрации гостиница станет частью современной инфраструктуры. Это будет способствовать развитию туризма и созданию новых рабочих мест в Зарайске.