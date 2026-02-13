Электричество провели на конноспортивной базе в Дмитрове

В Дмитровском городском округе улучшили условия для занятий конным спортом. На базе «Буденновец» наконец появилось стационарное электричество.

Раньше территория зависела от генератора. Постоянный шум, запах топлива и перебои со светом мешали и людям, и животным.

Руководство базы обратилось в Управление физической культуры и спорта округа. Идею поддержал глава муниципалитета Михаил Шувалов. В итоге энергоснабжение стало централизованным.

«Конный спорт — это воспитание характера, реабилитация и адаптация. Чтобы такие возможности стали доступнее, нужны нормальные условия. Электричество на „Буденновце“ — небольшой, но важный шаг в развитии массового спорта в округе», — отметил Михаил Шувалов.

Теперь тренировки проходят в тишине. Появилось стабильное освещение на всей территории. Это открывает возможности для установки нового оборудования и расширения работы базы.