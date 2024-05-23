Электрическую подстанцию построили для школы в Сергиевом Посаде

Специалисты компании «Мособлэнерго» создали электроэнергетическую инфраструктуру для подключения школы и детского сада в деревне Зубачево. В рамках проекта возвели двухсекционную трансформаторную подстанция ТП-535 с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый.

В ходе работ также проложили две кабельные линии для подключения газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,791 Гкал/ч. Выполнение этих работ необходимо для обеспечения теплом новых школ и детского сада.

Мероприятия проведены в соответствии с договором технологического присоединения социальных объектов к сетям компании. Новая школа в Зубачево, рассчитанная на 55 мест, поможет разгрузить местную школу № 21, единственную образовательное учреждение в округе, которое работает в две смены. Общая площадь нового здания составляет 10,8 тысячи квадратных метров. Детский сад на 280 мест, строительство которого началось в 2023 году, займет 4,8 тысячи квадратных метров.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов, включая образовательные учреждения. Большинство подобных запросов рассматриваются предпочтительно и оперативно. Заявки на технологическое присоединение к сети «Мособлэнерго» от физических лиц и компаний принимаются на портале потребителя по ссылке.

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