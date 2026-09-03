Электрические сети отметили 90-летие в Воскресенске

3 сентября во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова в Воскресенске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею Воскресенских электрических сетей. В актовом зале собрались работники Воскресенского производственного отделения Коломенского филиала «Мособлэнерго», ветераны отрасли и почетные гости, чтобы отметить значимую дату в истории энергетики Подмосковья.

С праздником коллектив предприятия поздравили советник генерального директора «Мособлэнерго» Анатолий Звонков, директор Коломенского филиала компании Магомед Мержоев, глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко. В своих выступлениях руководители отметили богатую историю предприятия, прошедшего путь от небольшого сектора из пяти человек в 1936 году до современного высокотехнологичного энергокомплекса. Также участники церемонии подчеркнули высокий профессионализм коллектива и ключевую роль энергетиков в обеспечении надежного энергоснабжения жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий округа.

Главным событием встречи стала церемония награждения. Более 50 отличившихся работников и ветеранов Воскресенского производственного отделения получили почетные грамоты и удостоверения к знаку главы городского округа Воскресенск «За отличие в труде», а также почетные грамоты и благодарственные письма от генерального директора «Мособлэнерго» Владимира Бойко. Заслуженные награды были вручены за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и существенный вклад в развитие и бесперебойную работу энергокомплекса Воскресенска.

Воскресенские электрические сети проработали девять десятков лет во многом благодаря крепкому коллективу и преемственности поколений. Сегодня 103 специалиста отделения обслуживают свыше 1200 километров линий электропередачи и 445 подстанций, поддерживая высокое качество энергоснабжения всего городского округа.

«Спасибо за ваш труд, профессионализм и преданность делу! Желаю новых успехов и стабильной работы на благо Воскресенска!» — поздравил руководство и сотрудников предприятия глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.