Электрические сети обновят в Одинцове к осенне-зимнему периоду

«Россети Московский регион» обновляет распределительные сети Одинцовского городского округа. Это делают для того, чтобы подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду и повысить надежность электроснабжения жителей.

Капитальный ремонт участка воздушной линии длиной 1,3 километра провели специалисты Одинцовских районных электрических сетей в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Рабочие заменили алюминиевый провод на самонесущий изолированный и установили новые опоры.

Также они поменяли трансформатор на более мощный. Это позволит обеспечить надежное и стабильное электроснабжение жителей садового некоммерческого товарищества «Химик-Геолог».

Кроме того, комплекс работ по увеличению трансформаторной мощности провели на мачтовой трансформаторной подстанции в деревне Крымское. Трансформатор мощностью 100 киловольт-ампер заменил старый трансформатор мощностью 63 киловольт-ампер.

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