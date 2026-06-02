Экзаменационная кампания началась в Чехове 1 июня

В администрации прошло оперативное совещание под руководством главы округа Михаила Собакина. Обсудили экзамены и выпускные, летние лагеря, итоги отопительного сезона и результаты встреч администрации с жителями.

Экзамены сдадут более двух тысяч человек — выпускники одиннадцатых и девятых классов, а также студенты колледжей. На золотую медаль претендуют 76 выпускников, на серебряную — 68. Все организаторы прошли обучение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Единый день выпускных для 11-х классов назначен на 27 июня.

Летний отдых детей организуют по трем направлениям. С 1 июня на базе школ открылись 26 лагерей дневного пребывания. Также предусмотрены путевки в загородные лагеря, а особое внимание удалят семьям участников боевых действий.