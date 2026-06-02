Экзаменационная кампания началась в Чехове 1 июня
В администрации прошло оперативное совещание под руководством главы округа Михаила Собакина. Обсудили экзамены и выпускные, летние лагеря, итоги отопительного сезона и результаты встреч администрации с жителями.
Экзамены сдадут более двух тысяч человек — выпускники одиннадцатых и девятых классов, а также студенты колледжей. На золотую медаль претендуют 76 выпускников, на серебряную — 68. Все организаторы прошли обучение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Единый день выпускных для 11-х классов назначен на 27 июня.
Летний отдых детей организуют по трем направлениям. С 1 июня на базе школ открылись 26 лагерей дневного пребывания. Также предусмотрены путевки в загородные лагеря, а особое внимание удалят семьям участников боевых действий.
С 18 мая стартовала программа трудоустройства молодежи: всего выделили 550 вакансий в музеях, библиотеках, спортивных школах и учреждениях культуры.
По итогам завершившегося отопительного сезона начинается подготовка к новому. В округе реализуется одна из самых масштабных программ по жилищно-коммунальному хозяйству. Управляющие компании промоют сети и проверят оборудование, проведут техническое обслуживание котельных. Четыре котельные переведут на более высокую категорию надежности. Идет реконструкция 10 тепловых сетей, девяти котельных и 11 центральных тепловых пунктов.
За первое полугодие 2026 года провели 10 встреч в формате выездной администрации, в том числе тематические — по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и начислениям за общедомовые нужды. Глава подчеркнул, что такой формат очень востребован у жителей. По итогам совещания Михаил Собакин дал ряд поручений профильным службам.