Экзамен по импровизации для артистов молодежного театра прошел в Раменском

Десяти талантливым ребятам нужно было сыграть задание, к которому они не готовились заранее. Такие навыки молодые актеры оттачивали на занятиях и репетициях в театре. Каждый участник должен был сначала представиться определенным образом по указанию ведущей. Затем ребята показывали различные этюды: молчаливый, на тему одного слова, сольный и дуэт. Например, актер должен был выпить чаю в предлагаемых обстоятельствах так, чтобы зрители догадались, о чем идет речь.

Заключительные задания вызвали у зрителей множество эмоций. В ток-шоу участники должны были говорить слова на определенную букву, а затем показать экспромт на тему, которые предложили зрители.

Такой экзамен вызвал у некоторых гостей в зале желание самим стать актерами молодежного театра. Такая возможность есть — в «Первопроходцах» открыт набор участников. Записаться на бесплатные занятия можно, обратившись в группу театра.