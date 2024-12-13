Экзамен на знание Конституции РФ прошел в ДК «Дружба» в Чехове

В России 12 декабря традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации. В честь этого праздника в городе Чехов прошло масштабное мероприятие — правовой экзамен на знание основного закона страны. В Доме культуры «Дружба» свои знания проверили 70 участников.

Организаторами выступили Московский областной молодежный парламент и администрация города. В тестировании приняли участие глава городского округа Михаил Собакин, а также активная молодежь Чехова: волонтеры Подмосковья, активисты движения «Движение первых», студенты Московского финансово-юридического университета, учащиеся Чеховского техникума, представители Молодой гвардии «Единой России», кадеты из Любучанской школы и члены местного молодежного парламента.

«Конституция — это не просто свод законов; это основа нашего государства, инструкция по жизни в обществе, гарант прав и свобод каждого из нас. Нам, как представителям власти в муниципалитете, особенно важно знать, чтить и применять все статьи нашего основного закона», — отметил Михаил Собакин.

Экзамен включал 26 вопросов, на выполнение которых участникам отводилось 26 минут. Все присутствующие получили бланки с заданиями и индивидуальные карточки с идентификационными номерами. После завершения тестирования каждому вручили сертификат участника.

Помимо центральной площадки в ДК «Дружба», экзамен прошел еще на базе трех образовательных учреждений округа: школ № 3, № 10 и гимназии № 7. Таким образом, к мероприятию смогли присоединиться ещё больше жителей округа.

Результаты тестирования планируется опубликовать через неделю в социальных сетях Московского областного молодёжного парламента. Мероприятие стало не только проверкой знаний, но и важным шагом к популяризации правовой грамотности среди молодёжи и жителей региона.