Экстренные службы Раменского округа вышли на борьбу с паводками

С приходом весны Раменский округ оказался в зоне риска подтоплений, так как зимой в Подмосковье выпадали обильные осадки. Экстренные службы муниципалитета перешли в режим повышенной готовности.

Паводок застал врасплох жителя поселка Кратово Ивана Куприянова. «Пытался откачать воду, это не помогало. Благодаря местным жителям очистить каналы получилось, но трубопроводы, которые идут под парковками, были забиты илом, грязью и снегом, поэтому вчера совместно с ребятами все пробивали, и вода наконец начала уходить», — рассказал он.

Такая ситуация по мнению специалистов могла возникнуть из-за того, что собственники, оборудуя подъездные пути к домам, частично засыпали дренажные системы. Все осложняли и бесхозные дороги, но на помощь пришла администрация округа, специалисты ликвидировали подтопление дома и прилегающих территорий.

Проблема в Кратово была решена. На месте лужи — сухой асфальт, вход к дому освобожден от воды, и Иван Куприянов уже без проблем смог припарковать свою машину.

По прогнозам синоптиков, подъем уровня воды будет гораздо масштабнее привычного для Подмосковья. В Раменском округе создана специальная группа для того, чтобы вопросы с подтоплениями держать на контроле.