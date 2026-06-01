Экстренные службы провели учения в Солнечногорске

29 мая в городском округе Солнечногорск прошли тринадцатые межведомственные учения «АВТОБУС 13.0». Их организовала Московская областная станция скорой помощи.

Цель мероприятия — отработать взаимодействие экстренных служб при ликвидации последствий ДТП.

Согласно сценарию учений, произошло ДТП между автобусом и большегрузом. 20 человек «пострадали» с травмами разной степени тяжести. В мероприятии приняли участие бригады медиков, полиция, МЧС, «Мособлпожспас» и аварийно-спасательные формирования муниципалитета.

В ликвидации последствий участвовали 10 бригад скорой помощи (три врачебных, шесть фельдшерских и одна реанимационная), два звена пожарной охраны, два звена аварийно-спасательных формирований и четыре экипажа ГИБДД.

Особое внимание уделили отработке навыков оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции под контролем инспекторов. Сотрудники ГАИ успешно провели реанимацию пациенту с остановкой жизнедеятельности на фоне массированного кровотечения, остановили артериальное кровотечение двум пострадавшим с помощью турникетов и наложили асептические повязки.

«Такие учения помогают на практике отработать все возможные последствия дорожно‑транспортных происшествий и любых чрезвычайных ситуаций. Экстренные службы Солнечногорска показали высокий уровень подготовки. Их слаженное взаимодействие и постоянное совершенствование навыков обеспечивают безопасность наших жителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подобные учения проводятся дважды в месяц по всей Московской области и охватывают различные сценарии, включая возгорания в учебных учреждениях.