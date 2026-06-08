Экстремальный забег «Зарайский бизон» пройдет в Подмосковье 20 июня

Экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» пройдет в Подмосковье 20 июня. В этом году для участников подготовили обновленную трассу, которая пройдет через восстанавливаемый парк «Редерс Сад».

В начале прошлого века его заложил промышленник Август Редерс, основатель перопуховой и обувной фабрики в Зарайске. Это было пространство для прогулок, чтения и неспешных встреч.

Трасса пройдет через живописные пейзажи: речные берега, холмы, лесные тропы и статуэтки бизона, в честь которой назвал забег.

«„Зарайский Бизон“ — это не просто спортивное испытание. Это живая история, патриотизм в действии, сплоченность поколений и настоящая гордость за Подмосковье», — сказал руководитель забега Дмитрий Аверьянов.

Участникам предложат две категории: «Экстремальный забег» и «Зарайский трейл», «Путь Бизонов» и «Битва Бизонов».

В этом году организаторы ввели новый приз для самой быстрой женской команды в экстремальном забеге и увеличили количество мест в категории для участников с собаками. Взять можно любую породу от 12 месяцев с ветеринарным паспортом. Из снаряжения разрешена только шлейка с потягом не менее двух метров, которая должна быть пристегнута к поясу хозяина на всем маршруте.

Традиционно для гостей организуют бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю.

Регистрация участников доступна по ссылке.