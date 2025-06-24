Экстремальный забег прошел в Зарайске

В муниципалитете прошел VII забег «Зарайский бизон». В нем приняли участие более 1200 спортсменов во всей России.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что Зарайск — город с многовековой историей, и название «Зарайский бизон» выбрано не случайно.

«Оно отсылает к древней статуэтке бизона времен палеолита, найденной вблизи Зарайского кремля, возраст которой оценивается 22-23 тысячи лет. Это не просто спортивное событие — это продолжение нашей истории, мощный культурный символ и повод еще раз обратить внимание на уникальность Зарайска», — рассказал глава округа Виктор Петрущенко.

Звездой фестиваля стал Русский Халк Сергей Агаджанян. Он устроил для участников силовое шоу: разорвал грелку с помощью легких и сломал металлические спицы. Позже он поставил на грудь трех девушек и повторил трюк с грелкой еще раз.