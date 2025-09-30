Экстремальный забег прошел в Наро-Фоминском округе

Для участников подготовили захватывающую полосу препятствий, которая проверила их на прочность, выносливость и умение работать в команде. Среди этапов были как классические туристические испытания, так и настоящие экстремальные вызовы. Например, на этапе «Пирамида» командам необходимо было преодолеть водную преграду по переправе, а затем пройти дистанцию на байдарке. Учитывалось и время прохождения, и «техническое» исполнение.