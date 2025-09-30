Экстремальный забег прошел в Наро-Фоминском округе
Соревнования в таком формате организовали ко Дню туризма в Наро-Фоминском округе впервые. Местом проведения выбрали парк-отель «Горчухино».
Для участников подготовили захватывающую полосу препятствий, которая проверила их на прочность, выносливость и умение работать в команде. Среди этапов были как классические туристические испытания, так и настоящие экстремальные вызовы. Например, на этапе «Пирамида» командам необходимо было преодолеть водную преграду по переправе, а затем пройти дистанцию на байдарке. Учитывалось и время прохождения, и «техническое» исполнение.
В финальной части соревнований приняли участие три команды, представляющие трудовые коллективы предприятий Наро-Фоминского округа. Победителями экстремального забега стали участники команды «Молодежный», второе место занял «Элинар», третьей стала команда «Арнест — упаковочные решения».
Все участники соревнваний получили памятные призы и заряд положительных эмоций. Однако главные награды — кубки и медали — ждут своих героев на торжественной церемонии, которая состоится 4 октября в рамках большого «Семейного фестиваля» на территории зоны отдыха «Горчухино».