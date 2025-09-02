Экстремальный забег прошел в Луховицах

Участники забега «Стальная птица» преодолели километры по пересеченной местности и множество препятствий. Мероприятие проводят в муниципалитете в пятый раз на берегу реки Осетр.

«Каждый второй — молодежь, причем до 10 лет — это фан-забег. Главное — добежать. В категории постарше есть 1-2 места. Большая география — приехали из Московской области и столицы. Очень приятно, что к нам приезжают настоящие профессионалы», — сказал глава округа Сергей Тимохин.

Свои силы в забеге могут попробовать как юниоры в личном зачете, так и профи в составе команды. Для профессиональных спортсменов трассу удлиняют и усложняют, но принцип остается тем же — преодоление себя и очередного барьера.

«Все гонки с препятствиями изначально позиционировались как выход из зоны комфорта. Все это переросло в культурный спорт, отдых и любительский спорт», — уточнил главный судья Сергей Матвеев.

Фирменные медали вручали всем участникам. Призеров же и чемпионов соревнований выявили с учетом времени прохождения трассы и штрафных баллов за преодоление отдельных ее элементов.