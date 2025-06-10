Экстремальные гонки с собаками пройдут в Старой Купавне 13 июня

Масштабное, яркое событие — экстремальные гонки с собаками «Хвостатый драйв-2025» — пройдут в Богородском округе уже в шестой раз. Соревнования соберут на одной площадке владельцев животных и их питомцев,.

Каждый год организаторы выбирают определенный тематический цвет забега. В прошлом 2024 году был «Белый забег». В этом году заявлена сиреневая тематика.

Сейчас организаторы ожидают рекордное количество участников — около 1000 со всей страны. Заявки и звонки на запись продолжают поступать. Напомним, что в первый год запуска проекта было всего 120 участников.

География также поражает — от Мурманска до Крыма, от Калининграда до Перми. Есть участники из Луганска и Феодосии.

Помимо основного забега, в программе также заявлены фестиваль красок холи, а вечером после соревнования — концерт и выступление группы «Полина Прости Бэнд».