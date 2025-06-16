Экстремальные гонки с собаками «Хвостатый драйв» прошли в Старой Купавне

Смешные, мокрые, но счастливые — уже в шестой раз на территории Богородского округа встретились участники экстремальных гонок с собаками «Хвостатый драйв 2025». Более тысячи участников со всей России приехали в Старую Купавну, чтобы ярко и весело провести этот день.

Четвероногие друзья вместе с хозяевами преодолевали препятствия, переплывали реку, ныряя с головой в грязь. И все это под девизом «Два сердца. Одна победа!».

В программе был заявлен основной забег с препятствиями и веселые старты для детей. А еще гостей ждала ярмарка с зоотоварами и вкусной едой, мастер-классы и активности, а вечером — холли-фест и музыка у костра.

Каждый год организаторы выбирают определенный тематический цвет забега. В этом году была заявлена сиреневая тематика. Соревнования получились яркими и запоминающимися.

Главными победителями в этом году стали участники из Подмосковья: Александр Демин из Апрелевки и Светлана Журавлева из Мытищ. Уже в четвертый раз Гран-при достается Александру Демину. Как отметили организаторы гонок, пока еще никому из мужчин не удалось его обогнать. Также медали достались участникам из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Дзержинска, Иваново.