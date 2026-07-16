Экстремальное шоу с участием команды мотофристайла пройдет в Чехове

18 июля в округе состоится экстремальное шоу с участием профессиональной команды FMX13. На нем райдеры покажут трюки с мотоциклами и проведут мастер-классы.

История объединения FMX13 началась в 2007 году благодаря стараниям российского спортсмена и первооткрывателя в фристайл-мотокроссе Алексея Колесникова, который стал первым, кто выполнил св России сальто назад на мотоцикле. В состав команды входят 10 профессиональных райдеров и технических специалистов, которые демонстрируют зрелищные трюки: сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и другие акробатические элементы на мотоциклах и багги.

Значимым элементом выступления станет музыкальное сопровождение от известного битбоксера и композитора Вахтанга — восьмикратного чемпиона России, чемпиона Европы и двукратного вице-чемпиона мира по битбоксу.

Мероприятие состоится на территории Дворца спорта «Олимпийский» в 17:00. Вход свободный.