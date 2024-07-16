Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево начали ходить чаще

Автобусы № 1195D в терминал D аэропорта Шереметьево теперь курсируют каждые 15 минут в пиковые часы как в сторону воздушной гавани, так и обратно. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию «Аэроэкспресс».

Режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C аэропорта Шереметьево тоже продлили. Первые экспрессы теперь отправляются на полчаса раньше, а последние — на полчаса позже. Интервал отправления остался без изменений — каждые восемь минут.

Для проезда по маршрутам № 1195 и № 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы, на линии работают современные и вместительные автобусы марки «НЕФАЗ».

Расписание можно посмотреть на сайте «Аэроэкспресс».

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