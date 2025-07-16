Экспозицию выставки под открытым небом «Окно в вечность» обновили в Коломне

На улице Яна Грунта в Коломне открылась обновленная уличная выставка в рамках проекта «Стрит-АРТ». Экспозиция под названием «Окно в вечность» представляет творчество народного художника России Михаила Абакумова и знакомит с его работами жителей и гостей города.

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» подчеркнули, что на выставке показаны живописные полотна, которые создают многогранный рассказ о России. Михаил Абакумов, признанный живым классиком, выражал свою любовь к Родине через завораживающие пейзажи Русского Севера, Подмосковья и родной Коломны.

Произведения художника занимают важное место в традиции русской пейзажной живописи, восходящей к мастерам Саврасову и Левитану. Его картины — настоящий гимн красоте русской природы.

Посетить бесплатную уличную выставку можно до 24 августа. Возрастные ограничения отсутствуют.