Экспозицию вещей подольских курсантов в годы ВОВ открыли в школе № 24

В экспозиции представили почтовую открытку, отправленную в Тамбов в 1942 году из госпиталя — школы № 6 в Подольске. Автор написал, что его выписали. Также есть и более редкие экспонаты — массо-габаритные макеты винтовок СВТ-38, СВТ-40 производства Подольского завода № 460, гильзы и патроны с Подольского патронного завода № 17 и бинокль 90-летней давности, сделанный на Подольском оптическом заводе.

Ученикам провели экскурсию по музею, в том числе для воспитанников кадетского класса. Среди них есть те, кто участвовал в поисковой экспедиции в деревне Ильино.

«Я уже два раза ездил на раскопки, всегда мечтал найти пулемет военных годов и верю, что у нас получится пополнить наш музей новыми экспонатами. В будущем обязательно буду продолжать заниматься этим и стану геодезистом или пойду работать в МЧС», — поделился Матвей Лукаш из 10Э класса.

Одной из центральной историей в экспозиции стал подвиг курсанта Подольского училища Анатолия Никишина, который вывел сокурсников из окружения и провел их от деревни Степановское до Ильинского. Юного героя наградили медалью «За оборону Москвы», а в 1985 году — орденом «Отечественной войны II степени».

Недавно выпускница школы № 24 Екатерина Букина написала исследовательскую работу и смогла связаться с внучкой Анатолия — Ириной Молотовой. Она прислала фотографию деда, где ему было 11 лет. Тогда в газете от 1941 года вышел материал, а также передала удостоверение о награждении орденом «Отечественной войны II степени».

Выставку сделали интерактивной: участники могут примерить на себя копию военной формы Подольских курсантов тех лет и почувствовать тяжесть оружия.

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