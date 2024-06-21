Экспозицию раритетных автомобилей открыли в музее «Автокомбинат» в Можайске

Музей «Автокомбинат» в Можайске приглашает посетителей на уникальную экспозицию раритетных автомобилей и мотоциклов. Коллекция, начатая в 1990 году, теперь включает около 300 экспонатов.

Экспозиция расположена на территории городского округа Можайск, где изначально был лишь склад старых машин, который со временем превратился в полноценный музей, где не только сохраняют авто, но и восстанавливают их.

Каждый автомобиль в «Автокомбинате» рассматривается не просто как экспонат, а как проект, который должен быть на ходу. Музей показывает посетителям процесс восстановления и рассказывает истории каждого авто: как оно попало в Россию, кто на нем ездил и как оказалось здесь.

Посетить музей можно как с семьей, так и с друзьями. На территории проводятся квесты, детские познавательные экскурсии и мастер-классы по росписи автомобилей. Музей открыт для гостей каждые выходные.