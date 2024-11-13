Выставка эскизов по сказке «Снежная Королева» откроется в Химках 19 ноября

Поднять настроение к Новому году жители Химок смогут в картинной галерее имени Горшина. Здесь откроется экспозиция по мотивам сказки «Снежная Королева».

Выставка содержит более 30 подлинных эскизов мультипликаторов и декораций советского мультфильма «Снежная Королева». Каждая часть экспозиции представляет собой небольшую, но содержательную историю, которая поможет гостям погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу, а взрослые вспомнят любимую сказку детства.

Помимо художественных черновиков в галерее представят уникальные слайды, воссоздающие настроение эпохи. Экспозиция начнет работу с 19 ноября.

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