Экспозицию об истории Всероссийского института кормов открыли в музее в Лобне

Новая выставка заработала в Музее истории города Лобня. Она посвящена истории и деятельности Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени Василия Вильямса.

Экспозиция будет интересна всем, кто увлекается историей Лобни и развитием российской аграрной науки. На выставке представлены уникальные архивные материалы: исторические документы, научные труды, книги из фондов институтской библиотеки, образцы семян кормовых культур, выведенные учеными института, а также лабораторное оборудование разных лет.

Институт, созданный в 1912 году, является одним из старейших аграрных научных учреждений страны. Он внес значительный вклад в развитие отечественного кормопроизводства

Помимо новой выставки, для посетителей открыты постоянные экспозиции: зал Воинской славы, выставки, посвященные микрорайонам города, а также отдельные пространства «Советская квартира» и «Русская изба». В музее регулярно проводят экскурсии, лекции, мастер-классы и познавательные квесты для школьников.