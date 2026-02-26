Экспозицию о событиях СВО открыли в музее Наро-Фоминска

Погрузиться в истории героев можно будет до конца текущего месяца. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, каждый из которых несет свою историю. Особое внимание уделено не просто предметам, а личностям, стоящим за ними. Посетители смогут ознакомиться с подробными биографиями и фотографиями военнослужащих, чьи имена уже вписаны в историю страны.

«В витринах музея представлены элементы боевой экипировки, образцы вооружения, в том числе захваченные у противника трофейные экземпляры, а также личные вещи солдат: фронтовые письма, детские рисунки, талисманы и другие предметы, которые бойцы берегли как связь с домом. Каждый экспонат, как подчеркивают организаторы, становится безмолвным свидетелем сложных событий и героизма», — отметили организаторы.

Значительная часть артефактов была передана музею в дар непосредственно участниками СВО и их семьями. По задумке авторов, экспозиция рассказывает не просто о войне, а о людях, чьи судьбы стали неотъемлемой частью современной истории. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители администрации Наро-Фоминского городского округа, ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, юнармейцы, волонтеры и родственники участников СВО.