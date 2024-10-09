Экспозицию о героях СВО открыли в Центре культуры имени Калиниченко в Ногинске

Выставка с экспонатами, посвященными участникам специальной военной операции, открылась в Ногинске. На ней жители могут увидеть вещи, фотографии, шевроны бойцов, а также прочитать их истории.

Экспозиция в Центре культуры имени Калиниченко повествует о героях, их личных историях, а также о вкладе волонтеров и гражданских лиц в успехи СВО. Подобные выставки уже работают в нескольких культурных учреждениях округа.

В краеведческом зале культурно-делового центра «Квант» представлена экспозиция «Боевое братство» с документами, фотографиями, личными вещами участников СВО и боевых действий на территории республики Афганистан и Чеченской Республики. Здесь регулярно проводят тематические встречи и беседы для школьников, студентов и взрослых.

Стенд с портретами земляков-участников СВО есть в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Подобный стенд разместили и в доме культуры «Стромынь».

Отметим, что все проекты лично курирует заместитель главы Богородского городского округа, полковник в запасе Сергей Пастухов.

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