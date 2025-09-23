Экспозицию «Кукольного дома» открыли после переезда в Серпухове
Открытие расширенной экспозиции учреждения было приурочено ко Дню города. «Кукольный дом» имени Галины Крюковой поздравили с обновлением воспитанники ансамбля народной песни «Забавушка».
Этим летом «Кукольный дом» переехал в более просторное помещение на первом этаже дома № 53 по улице Ворошилова. Новое пространство позволило объединить в масштабную экспозицию всю коллекцию кукол и дополнить ее тематическими инсталляциями.
«Это, по сути, большая ретроспектива, собравшая разные эпизоды и моменты жизни Серпухова, которые мы бережно создавали и коллекционировали все 16 лет своей работы», — рассказала руководитель учреждения Нина Сапожникова.
Артисты образцового коллектива «Забавушка» исполнили народные песни и танцы для сотрудников «Кукольного дома». После концерта для гостей устроили экскурсию по расширенной экспозиции. Особенно впечатлила ребят инсталляция, посвященная серпуховским купцам-благотворителям, которые прославились своей щедростью.