Экспозицию «Кукольного дома» открыли после переезда в Серпухове

Этим летом «Кукольный дом» переехал в более просторное помещение на первом этаже дома № 53 по улице Ворошилова. Новое пространство позволило объединить в масштабную экспозицию всю коллекцию кукол и дополнить ее тематическими инсталляциями.

«Это, по сути, большая ретроспектива, собравшая разные эпизоды и моменты жизни Серпухова, которые мы бережно создавали и коллекционировали все 16 лет своей работы», — рассказала руководитель учреждения Нина Сапожникова.

Артисты образцового коллектива «Забавушка» исполнили народные песни и танцы для сотрудников «Кукольного дома». После концерта для гостей устроили экскурсию по расширенной экспозиции. Особенно впечатлила ребят инсталляция, посвященная серпуховским купцам-благотворителям, которые прославились своей щедростью.