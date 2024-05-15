Экспозиция с портретами бойцов СВО появилась в Электроуглях | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:53 Экспозиция с портретами бойцов СВО появилась в Электроуглях Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Электроуглях на территории мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах на территории нашего и сопредельных государств, появилась экспозиция с фотографиями бойцов, которые погибли в зоне специальной военной операции. Там можно увидеть портреты 13 человек и изучить их биографии.

Инициатором проведения этой акции стал председатель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Панков и депутат Богородского городского округа Анатолий Кобляков.

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«Город помнит о своих земляках, гордится и сохраняет память о каждом. Через информационные стойки рассказываем жителям о тех, кто ушел и не вернется», — отметил Кобляков.

Планируется увековечить память всех бойцов из Электроуглей, установив на мемориальном комплексе памятник с именами защитников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.

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