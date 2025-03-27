Экспозиции современного искусства открыли в парке Одинцова

Парк Малевича в Одинцовском округе знаменит не только каскадными водопадами и «дубом Малевича», но и экспозицией современного искусства, устроенной при поддержке Третьяковской галереи. Посетителям предлагают два маршрута.
Вдохновленные идеями русского авангарда, произведения современных художников в парке Малевича переосмысляют наследие XX века. Одна из экспозиций «При чем тут Малевич?» раскрывает связь парка с ключевой фигурой русского авангарда через исследование его идей и философии.
Другой маршрут начинается от входной группы со стороны поселка Ромашково и объединяет все работы в единое пространство. Главная тема здесь — традиции пейзажных парков эпохи романтизма и их переосмысление.
Гости экспозиции могут воспользоваться двумя аудиогидами, чтобы раскрыть для себя авторский замысел и связь творчества современных художников с идеями русского авангарда.
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