Экспозиции обновили в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Произведения заменили в выставочных пространствах первого корпуса картинной галереи в Коломне. Там начала работу выставка Виктора Корсакова «По городам и весям».

Выставка живописи заслуженного художника России Виктора Корсакова начала работу в «Доме Озерова» 28 августа. Здесь представлены работы, выполненные в пленэрных поездках за 20 лет.

На картинах изображены старые русские города и неизведанные уголки природы.

Выставку можно посетить до 25 сентября.

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