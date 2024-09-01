Экспозиции обновили в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне
Произведения заменили в выставочных пространствах первого корпуса картинной галереи в Коломне. Там начала работу выставка Виктора Корсакова «По городам и весям».
Выставка живописи заслуженного художника России Виктора Корсакова начала работу в «Доме Озерова» 28 августа. Здесь представлены работы, выполненные в пленэрных поездках за 20 лет.
На картинах изображены старые русские города и неизведанные уголки природы.
Выставку можно посетить до 25 сентября.
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