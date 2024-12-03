Экспортеры Подмосковья расширят сотрудничество с Саудовской Аравией

Деловая миссия российских компаний-экспортеров, организованная «Агроэкспортом» совместно с Минсельхозом России, прошла в Саудовской Аравии. В ходе мероприятия участники провели пленарную сессию, рабочую встречу, посвященную инвестиционному сотрудничеству, а также круглый стол, на котором обсудили стратегии работы в сегменте ретейла и HoReCa.

В состав миссии вошли крупные подмосковные агрокомпании, включая «Черкизово», «Мираторг», «Волшебница», «Соломон-Трейд» и «АйсКро». В заключительный день миссии российские экспортеры посетили две крупные розничные сети — Tamimi Markets и Carrefour.

Во время этих поездок они изучили особенности ретейла в королевстве и провели переговоры с руководством сетей, детально обсудив перспективы сотрудничества, востребованные категории продукции и процессы коммерческого оформления товаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в сфере агропромышленного комплекса активно развивается. За период с 2019 по 2023 год товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами увеличился втрое, превысив один миллиард долларов.

На сегодняшний день Россия занимает четвертое место по объему поставок продукции АПК в Саудовскую Аравию, в то время как Саудовская Аравия входит в число десяти основных торговых партнеров Московской области в сфере сельского хозяйства.