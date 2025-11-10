Экспортеров Подмосковья пригласили на закупочную сессию с компаниями из Белоруссии

Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области проведет 21 ноября закупочную сессию с байерами из Республики Беларусь. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона, к участию приглашают подмосковные компании, работающие в сферах медицины, строительства, производства товаров народного потребления, косметики и продуктов питания.

На бизнес-миссии состоятся деловые встречи в формате B2B, где предприниматели смогут представить свою продукцию белорусским партнерам и обсудить возможные направления сотрудничества. Участие в мероприятии бесплатное.

Сессия пройдет в Москве, в отеле Hampton by Hilton Moscow Strogino. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования. С подробностями можно ознакомиться на сайте.