Экспортеров Подмосковья пригласили на онлайн-встречу с предпринимателями из Индии

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует онлайн-встречу с представителями бизнеса из Индии в июле. Подмосковные предприниматели смогут представить свои товары и провести переговоры по вопросу поставок.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что программа предполагает знакомство индийских предпринимателей с продукцией, общение и обсуждение условий сотрудничества.

Мероприятие пройдет в июле. Точную дату и время объявят дополнительно. Оставить заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте exportmo.ru/india2024. Регистрация открыта до 28 июня.

Разобраться с возникшими вопросами поможет специалист Фонда поддержки ВЭД МО Светлана Воробьева по телефону +7 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по почте: vsv@exportmo.ru.

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