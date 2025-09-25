Экспорт сыра в Подмосковье вырос на 22% за год

Подмосковье подтвердило статус ведущего производителя сыра в России по итогам семи месяцев этого года. За это время в регионе произвели более 94 тысяч тонн продукта.

Подмосковье обеспечивает почти четверть всего объема сыра в России и более 35% — в ЦФО. Регион занимает первое место по этому показателю в стране.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что с начала года экспорт сыра вырос на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель достиг 19,8 тысячи тонн. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Узбекистан и Белоруссия.

«Устойчивые позиции Московской области на внутреннем и внешнем рынках свидетельствуют о конкурентоспособности местных производителей, что вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России», — отметили в ведомстве.

Всего в прошлом году в регионе произвели 173,6 тысячи тонн сыра, а экспорт составил 75,4 тысячи тонн. Крупнейшие производители в Подмосковье — «Лакталис Истра», «Сыровар» и «РОТА-АГРО».