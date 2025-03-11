Экспорт сельхозпродукции Подмосковья вырос на 56% за год

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья увеличился на 56% за год по стоимостному объему. Рост показали поставки зерновых, мяса, молока и другой продукции.

Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, в прошлом году регион занял четвертое место среди регионов России по стоимостному объему экспорта сельхозтоваров.

В этом году область в 8,5 раза увеличила отгрузку зерновых и в 21 раза — продукцию масложировой отрасли, рассказал глава ведомства Сергей Двойных.

«Также вырос экспорт мяса более чем на 71%, молочной продукции — на 22,4%, рыбы и морепродуктов — на 2,4%», — сказал он.

В министерстве добавили, что продукция АПК Подмосковья поставляется более чем в 80 стран. Самыми главными партнерами стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Азербайджан.

Кроме того, в 2024 году регион занял первое место в стране по поставкам говядины — на нее пришлось 77% экспорта. Еще 70% составили кисломолочные продукты, 55% — сыры и творог, 44% — свинина, 33% — мясо птицы, 26% — напитки, 37% — охлажденная рыба и 24% — продукция переработки фруктов, овощей, орехов.