Экспорт сельхозпродуктов из Подмосковья в Саудовскую Аравию вырос на 60% за год

Саудовская Аравия стала закупать больше сельскохозяйственных товаров из Подмосковья. За год экспорт увеличился на 60%.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Подмосковья в сфере АПК. По объемам отгружаемой продукции эта страна занимает шестое место.

Наибольшую долю в структуре закупок занимают говядина, колбасы и макароны, корма для животных. Их экспорт увеличился в 1,5 раза за год. По зернобобовым увеличение составило 1,3 раза.

Выросли также поставки мяса птицы и баранины.

За последние шесть лет сельскохозяйственные предприятия Подмосковья значительно нарастили экспорт. В прошлом году регион достиг рекордных показателей сразу по нескольким видам продукции.