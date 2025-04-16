Экспорт пшеницы из Подмосковья вырос на 100% в натуральном выражении за год

В первом квартале 2025 года Московская область в два раза увеличила экспорт пшеницы по сравнению с тем же периодом предыдущих 12 месяцев. Всего объем вывоза зерновых вырос в 2,5 раза по стоимости и на 126% по количеству.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, за весь прошлый год Подмосковье экспортировало 163 тысячи тонн зерновых, из них больше 71 тысячи тонн — пшеница. Также за границу отправляли кукурузу, ячмень, овес и рис.

Главные покупатели зерна из Подмосковья — страны Ближнего Востока и Закавказья, на их долю приходится 73% поставок. Около 19,5% уходит в Азию, 7,5% — в Европу.

В этом году в Подмосковье планируют собрать на 39 тысяч тонн зерна и зернобобовых больше, чем в прошлом, когда урожай составил 491 тысячу тонн.