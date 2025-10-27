Экспорт продукции переработки фруктов и овощей вырос на 8% в Подмосковье с января

Экспорт переработанных продуктов из Подмосковья продолжает расти. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, к середине октября 2025 года за границу отправили 43,5 тысячи тонн продукции — на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

За пять лет экспорт подмосковной продукции увеличился в 2,5 раза по стоимости и в 1,7 раза по объему. Основные направления поставок — страны СНГ и ближнего зарубежья. В этом году больше всего продукции отправили в Белоруссию — 20,1 тысячи тонн, в Казахстан — 11,5 тысячи тонн, в Азербайджан — 3,3 тысячи тонн, в Узбекистан и Таджикистан — около 1,1 тысячи тонн в каждую страну.

Кроме того, подмосковные предприятия активно развивают поставки в страны Ближнего Востока — ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также в страны Азии, включая Монголию и Китай. Эти направления считаются перспективными для дальнейшего роста экспорта.

Основными производителями экспортной продукции остаются три крупных предприятия региона — «Аграна Фрут» в Серпухове, «Мартин» в Электроуглях и «Агама Импэкс» в Истре. Благодаря современному оборудованию и отлаженной логистике компании успешно реализуют свой потенциал и вносят значимый вклад в развитие аграрно-перерабатывающей отрасли Московской области.