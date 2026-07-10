Экспорт продукции АПК Подмосковья вырос почти на 7% за полгода

За полгода объем отгруженной за рубеж продукции пгропромышленного комплекса Подмосковья превысил 476 тысяч тонн. В денежном выражении прирост составил почти 7% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Как отметил мглава министерства Виталий Мосин, регион делает акцент на экспорте товаров глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Подмосковье удерживает лидирующую позицию в стране по средней стоимости тонны экспортируемой продукции — за полгода показатель увеличился на 21% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Мы лидируем по поставкам мясной и кисломолочной продукции, сыров и творога, шоколадных и сахаристых кондитерских изделий, кормов для домашних животных, а также картофельных чипсов, хлопьев, крепкой алкогольной и слабоалкогольной продукции», — рассказал министр.

По информации Минсельхоза, продукция АПК формирует около 20% общего объема экспорта Подмосковья. Основные страны‑импортеры — Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, при этом география поставок охватывает свыше 80 государств. Существенную роль в развитии экспортного направления играет собственная логистическая инфраструктура.

В этом году в Подмосковье тестирует новые экспортные форматы. В частности, развивается направление B2C‑поставок через цифровые платформы и маркетплейсы. Такой подход помогает производителям снижать издержки за счет упрощения таможенных и логистических процедур. В марте через центр «Селятино» была отправлена тестовая партия продуктов питания в Китай объемом 15 тонн. В дальнейшем власти намерены масштабировать этот формат и расширять сеть прямых экспортных каналов.