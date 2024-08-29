Экспорт подмосковного зерна вырос более чем в 6 раз за год

Экспорт зерновых к середине августа увеличился в Подмосковье в 6,3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом поставки пшеницы выросли в 10 раз.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, общий объем экспорта с начала года составил 92,9 тонны. Наибольший рост показали поставки пшеницы, кукурузы, ячменя, сорго и овса, рассказал глава ведомства Сергей Двойных.

«Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы — в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя — в 6,6 раза (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)», — отметил он.

Министр добавил что главными направлениями экспорта в этом году стали страны Ближнего Востока и Закавказья. На них пришлось 50,2% от всех поставок. В страны Азии направили 41,3% зерна, в Восточную Европу — 6,9%, а в Юго-Восточную Азию — 1,3%.

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