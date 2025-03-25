Экспорт мороженого из Подмосковья вырос более чем на 18% с начала года

За два месяца подмосковные производители нарастили продажи мороженого за рубеж на 18,6% год к году в стоимостном выражении. В январе и феврале предприятия поставили около 600 тонн лакомства.

Подмосковье остается лидером в России по объемам производства мороженого пятый год подряд, сообщают в региональном Минсельхозе.

«У нас на территории работают восемь крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом», — уточняет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Ключевыми торговыми партнерами в начале 2025 года стали Республика Беларусь долей в 23% от общего объема экспорта мороженого из региона, Казахстан купил более 16% и Азербайджан — 5,4%.

В Минсельхозе Подмосковья дополняют, что в прошлом году объем выпуска мороженого превысил 108 тысяч тонн. В этом году планируется увеличить производство на 4%.

Сейчас доля региональной продукции на российском рынке мороженого превышает 18% Подмосковные предприятия выпускают различные виды лакомства: от классического пломбира и эскимо до мороженого с различными вкусами в вафельных брикетах и рожках.