Экспорт мяса птицы и индейки увеличат из Подмосковья в Саудовскую Аравию

Крупнейший производитель мяса в Подмосковье «Черкизово» намерен увеличить экспорт в Саудовскую Аравию. Компания приняла участие в деловой миссии российских экспортеров на выставке «Saudi HoReCa 2024», организованной Минсельхозом России и ФГБУ «Агроэкспорт».
На данный момент «Черкизово» поставляет филе грудки цыплят-бройлеров в мясоперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. В 2024 году объем поставок может достичь пяти тысяч тонн, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Планируется также расширить ассортимент продукции и увеличить объемы отгрузок.
Компания также намерена развивать поставки курицы под брендом «Dajajti» и индейки под брендом «Pava-Pava» в розничные сети Саудовской Аравии.
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