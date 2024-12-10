Экспорт мяса птицы и индейки увеличат из Подмосковья в Саудовскую Аравию

Крупнейший производитель мяса в Подмосковье «Черкизово» намерен увеличить экспорт в Саудовскую Аравию. Компания приняла участие в деловой миссии российских экспортеров на выставке «Saudi HoReCa 2024», организованной Минсельхозом России и ФГБУ «Агроэкспорт».

На данный момент «Черкизово» поставляет филе грудки цыплят-бройлеров в мясоперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. В 2024 году объем поставок может достичь пяти тысяч тонн, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Планируется также расширить ассортимент продукции и увеличить объемы отгрузок.

Компания также намерена развивать поставки курицы под брендом «Dajajti» и индейки под брендом «Pava-Pava» в розничные сети Саудовской Аравии.